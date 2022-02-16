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Силовики нагрянули в МРЭО Таганрога с обысками

Силовики нагрянули в МРЭО Таганрога с обысками

В МРЭО Таганрога прошли обыски. 41-летний инструктор и его ученик оказались замешаны в передаче взятки для успешной сдачи практики по вождению. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

В 2019 году инструктор и его 39-летний ученик передали сотрудникам местного отдела ГИБДД около двухсот тысяч рублей. Деньги шли на то, чтобы успешно закрыть практику по вождению. Кому передавались взятки, пока установить не удалось.

Спустя некоторое время мужчин задержали. На них завели уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве.
Фото: Яндекс.Новости
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