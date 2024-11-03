Штормовой ветер повалил более 60 деревьев в Ростове за прошедшие сутки

Фото: глава админситрации Ростова

За последние сутки в Ростове штормовой ветер повалил 64 дерева, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.По словам главы администрации города, наибольшее количество инцидентов произошло в Первомайском районе — 21 случай, затем в Октябрьском — 13 происшествий и в Железнодорожном — 8 ЧП.На текущий момент устранены последствия 51 происшествия, а работа над оставшимися 13 продолжается.Логвиненко отметил, что спасательные и коммунальные службы функционируют круглосуточно.Напомним, что с 1 ноября на территории донской столицы введен режим повышенной готовности.