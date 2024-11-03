Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Штормовой ветер повалил более 60 деревьев в Ростове за прошедшие сутки

За последние сутки в Ростове штормовой ветер повалил 64 дерева, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации города, наибольшее количество инцидентов произошло в Первомайском районе — 21 случай, затем в Октябрьском — 13 происшествий и в Железнодорожном — 8 ЧП.

На текущий момент устранены последствия 51 происшествия, а работа над оставшимися 13 продолжается.

Логвиненко отметил, что спасательные и коммунальные службы функционируют круглосуточно.

Напомним, что с 1 ноября на территории донской столицы введен режим повышенной готовности.
Фото: глава админситрации Ростова
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.