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Шахты покроют расходы по транспортировке тел погибших в Краснодарском крае детей

Шахты покроют расходы по транспортировке тел погибших в Краснодарском крае детей

Администрация Шахт возьмет на себя расходы по транспортировке тел погибших в Краснодарском крае детей. Трагедия произошла на пляже в селе Архипо-Осиповке 3 августа.

В результате воздушной атаки погибли пятилетний мальчик, находившийся вместе с родителями, и шестилетняя девочка, приехавшая на отдых с мамой.

Мать погибшей девочки была госпитализирована. В настоящее время также решается вопрос о ее перевозке в Шахты. У женщины остались четверо детей.

Родители погибшего мальчика находятся в тяжелом состоянии в одном из медицинских учреждений Краснодарского края. В Шахтах у них остался 17-летний сын.

После случившегося в социальных сетях появилась информация о сборе средств на транспортировку тел погибших детей. В администрации Шахт сообщили, что муниципалитет окажет семьям всю необходимую поддержку. Власти оплатят транспортировку тел, организацию панихиды и похорон.
Дондей.
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