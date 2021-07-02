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Сбежавший из больницы Новочеркасска мужчина умер после ночи на кладбище

Сбежавший из больницы Новочеркасска мужчина умер после ночи на кладбище
В Новочеркасске дезориентированный пенсионер, сбежавший из больницы, умер после ночи на кладбище. О смерти Александра Омельченко 5 июля сообщили волонтеры, разыскивающие мужчину.

В городскую БСМП 69-летнего новочеркассца доставили с несколькими травмами. Ему оказали необходимую медпомощь, наложили гипс на руку и госпитализировали. Однако уже на следующий день пенсионер сбежал, сообщил DonDay Новочеркасск.

Поисками пропавшего занялись волонтеры. 3 июля его нашли на городском кладбище. Оказалось, что дедушка не ориентируется в пространстве. Мужчину снова забрали в больницу. Его состояние ухудшилось. После осмотра и оказания первой медпомощи пенсионера направили в терапевтическое отделение.

Через два дня волонтеры сообщили о смерти мужчины. Вероятно, его организм не смог справиться с травмами после долгого нахождения на улице.

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