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Самолёт ростовской авиакомпании «Азимут» экстренно вернулся в аэропорт отправления

Самолёт ростовской авиакомпании «Азимут» экстренно вернулся в аэропорт отправления
Самолёт ростовской авиакомпании «Азимут» выполнявший рейс из Стамбула в Минеральные Воды 4 июля. Из-за технической неисправности воздушное судно вынуждено вернулось в аэропорт отправления.

По данным Южной Транспортной прокуратуры, по данному инциденту проводится проверка.

По информации Росавиации, воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту отправления в 15:44 по московскому времени.

Следует отметить, что в прошлом году в самолётах этой авиакомпании семь раз обнаруживались технические неполадки.
Фото: соцсети
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