Самолёт ростовской авиакомпании «Азимут» экстренно вернулся в аэропорт отправления

Фото: соцсети

Самолёт ростовской авиакомпании «Азимут» выполнявший рейс из Стамбула в Минеральные Воды 4 июля. Из-за технической неисправности воздушное судно вынуждено вернулось в аэропорт отправления.По данным Южной Транспортной прокуратуры, по данному инциденту проводится проверка.По информации Росавиации, воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту отправления в 15:44 по московскому времени.Следует отметить, что в прошлом году в самолётах этой авиакомпании семь раз обнаруживались технические неполадки.