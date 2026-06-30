«Самбекские высоты» могут восстановить до 1 ноября

Фото: Юрий Слюсарь

Музейный комплекс «Самбекские высоты» начали готовить к восстановлению после атаки беспилотника. Повреждения здание получило 27 июня.У музея повреждены кровля, фасад и внутренние помещения. 29 июня на территории работали сотрудники музея, рабочие и местные жители. Предприниматели бесплатно предоставили технику для разбора завалов.Как сообщил Юрий Слюсарь, документацию для восстановительных работ правительство обещает подготовить до конца недели. По оценкам специалистов, ремонт здания и внутренних помещений завершится до 1 ноября. Глава региона заявил, что музей постараются открыть раньше срока. Также будут усилены меры безопасности.