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«Самбекские высоты» могут восстановить до 1 ноября

«Самбекские высоты» могут восстановить до 1 ноября


Музейный комплекс «Самбекские высоты» начали готовить к восстановлению после атаки беспилотника. Повреждения здание получило 27 июня.

У музея повреждены кровля, фасад и внутренние помещения. 29 июня на территории работали сотрудники музея, рабочие и местные жители. Предприниматели бесплатно предоставили технику для разбора завалов.

Как сообщил Юрий Слюсарь, документацию для восстановительных работ правительство обещает подготовить до конца недели. По оценкам специалистов, ремонт здания и внутренних помещений завершится до 1 ноября. Глава региона заявил, что музей постараются открыть раньше срока. Также будут усилены меры безопасности.
Фото: Юрий Слюсарь
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