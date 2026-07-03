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С начала купального сезона в Ростовской области утонули двое подростков

С начала купального сезона в Ростовской области утонули двое подростков
В Ростовской области с начала купального сезона утонули двое несовершеннолетних. Такие данные привели в региональном ГУ МЧС.

Первый случай произошел 25 июня. Четверо подростков пошли купаться на карьер в Красносулинском районе. Один из них, 15-летний юноша, не умел плавать, но зашел слишком далеко в воду. Через некоторое время друзья потеряли его из виду и вызвали спасателей. Когда подростка достали на берег, он уже не дышал.

Вторая трагедия случилась 3 июля. Двое юношей купались в реке Чир в Боковском районе. Позже тело одного из них, 16-летнего подростка, извлекли из воды. По факту его гибели возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Всего с начала купального сезона в Ростовской области утонули 16 человек.
Фото: Следком Ростовской области
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