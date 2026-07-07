С начала купального сезона в Ростовской области утонули 20 человек

ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области зафиксировали резкий рост числа погибших на водоемах. Об этом 7 июля сообщили в региональном ГУ МЧС.С начала купального сезона в донском регионе утонули 20 человек. Двое погибших были несовершеннолетними.Накануне тело мужчины нашли в реке Дон. Спасатели патрулировали водоем в Азове и обнаружили в воде погибшего. Предположительно, он купался в необорудованном месте и утонул. Его личность и обстоятельства гибели устанавливаются.По словам специалистов, чаще всего к трагедиям приводят купание на диких пляжах, алкогольное опьянение, безнадзорность детей, переоценка собственных сил и температурный шок.