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С начала купального сезона в Ростовской области утонули 20 человек

С начала купального сезона в Ростовской области утонули 20 человек
В Ростовской области зафиксировали резкий рост числа погибших на водоемах. Об этом 7 июля сообщили в региональном ГУ МЧС.

С начала купального сезона в донском регионе утонули 20 человек. Двое погибших были несовершеннолетними.

Накануне тело мужчины нашли в реке Дон. Спасатели патрулировали водоем в Азове и обнаружили в воде погибшего. Предположительно, он купался в необорудованном месте и утонул. Его личность и обстоятельства гибели устанавливаются.

По словам специалистов, чаще всего к трагедиям приводят купание на диких пляжах, алкогольное опьянение, безнадзорность детей, переоценка собственных сил и температурный шок.
ГУ МЧС по Ростовской области
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