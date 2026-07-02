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С начала года в ДТП на Дону погибли шесть детей

С начала года в ДТП на Дону погибли шесть детей
С начала года на дорогах Ростовской области погибли шесть детей. Об этом 2 июля на пресс-конференции сообщил начальник Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону, полковник полиции Сергей Сасин.

По его словам, пятеро из шести погибших детей были пассажирами. Все они находились в автомобилях, где были нарушены правила перевозки несовершеннолетних. При этом двое водителей, попавших в эти аварии, ранее уже привлекались за подобные нарушения.

Также за полгода в Ростовской области произошло более 140 ДТП с участием несовершеннолетних. В этих авариях пострадали свыше 150 детей.
Фото: Нейросеть
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