Ростовский юрист рассказал, как возместить ущерб из-за упавшего дерева на автомобиль
В минувшие выходные Ростовскую область накрыл мощный шторм: шквалистый ветер и ливень повалили сотни деревьев, повредив автомобили и конструкции.
Юрист «Консалтинговой Компании Сармат» Никита Боровков рассказал Donday, как возместить ущерб, если ваше имущество пострадало во время шторма.
Ответственность зависит от места происшествия: за деревья во дворах отвечают УК, в городской зоне — администрация, за конструкции (щиты, элементы крыш) — собственники объектов.
По статье 1064 ГК РФ владелец территории или имущества должен доказать отсутствие своей вины. Ссылка на форс-мажор (статья 401 ГК РФ) не сработает, если шторм прогнозировался, а меры не были приняты.
Если есть КАСКО с покрытием рисков стихийных бедствий — нужно обратиться в страховую. ОСАГО в таких случаях не поможет: оно покрывает только ущерб от ДТП.
При отсутствии страховки следует:
вызвать полицию и получить протокол осмотра;
зафиксировать повреждения на фото и видео, найти свидетелей;
провести независимую экспертизу;
направить досудебную претензию предполагаемому виновнику.
При отказе — обратиться в суд. В иске можно требовать стоимость ремонта и сопутствующие расходы (экспертиза, услуги юриста, госпошлина). Срок исковой давности — 3 года, но затягивать не стоит. Важно не завышать сумму ущерба: суд может снизить её или отказать в иске.