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Ростовский юрист рассказал, как возместить ущерб из-за упавшего дерева на автомобиль

Ростовский юрист рассказал, как возместить ущерб из-за упавшего дерева на автомобиль

В минувшие выходные Ростовскую область накрыл мощный шторм: шквалистый ветер и ливень повалили сотни деревьев, повредив автомобили и конструкции.
Юрист «Консалтинговой Компании Сармат» Никита Боровков рассказал Donday, как возместить ущерб, если ваше имущество пострадало во время шторма.

Ответственность зависит от места происшествия: за деревья во дворах отвечают УК, в городской зоне — администрация, за конструкции (щиты, элементы крыш) — собственники объектов.

По статье 1064 ГК РФ владелец территории или имущества должен доказать отсутствие своей вины. Ссылка на форс-мажор (статья 401 ГК РФ) не сработает, если шторм прогнозировался, а меры не были приняты.

Если есть КАСКО с покрытием рисков стихийных бедствий — нужно обратиться в страховую. ОСАГО в таких случаях не поможет: оно покрывает только ущерб от ДТП.

При отсутствии страховки следует:

вызвать полицию и получить протокол осмотра;

зафиксировать повреждения на фото и видео, найти свидетелей;

провести независимую экспертизу;

направить досудебную претензию предполагаемому виновнику.

При отказе — обратиться в суд. В иске можно требовать стоимость ремонта и сопутствующие расходы (экспертиза, услуги юриста, госпошлина). Срок исковой давности — 3 года, но затягивать не стоит. Важно не завышать сумму ущерба: суд может снизить её или отказать в иске.
Дондей
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