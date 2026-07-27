Ростовский юрист рассказал, как возместить ущерб из-за упавшего дерева на автомобиль

Дондей

В минувшие выходные Ростовскую область накрыл мощный шторм: шквалистый ветер и ливень повалили сотни деревьев, повредив автомобили и конструкции.Юрист «Консалтинговой Компании Сармат» Никита Боровков рассказал Donday, как возместить ущерб, если ваше имущество пострадало во время шторма.Ответственность зависит от места происшествия: за деревья во дворах отвечают УК, в городской зоне — администрация, за конструкции (щиты, элементы крыш) — собственники объектов.По статье 1064 ГК РФ владелец территории или имущества должен доказать отсутствие своей вины. Ссылка на форс-мажор (статья 401 ГК РФ) не сработает, если шторм прогнозировался, а меры не были приняты.Если есть КАСКО с покрытием рисков стихийных бедствий — нужно обратиться в страховую. ОСАГО в таких случаях не поможет: оно покрывает только ущерб от ДТП.При отсутствии страховки следует:вызвать полицию и получить протокол осмотра;зафиксировать повреждения на фото и видео, найти свидетелей;провести независимую экспертизу;направить досудебную претензию предполагаемому виновнику.При отказе — обратиться в суд. В иске можно требовать стоимость ремонта и сопутствующие расходы (экспертиза, услуги юриста, госпошлина). Срок исковой давности — 3 года, но затягивать не стоит. Важно не завышать сумму ущерба: суд может снизить её или отказать в иске.