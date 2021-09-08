Ростовские спасатели включили сирены в память о погибшем главе МЧС Евгении Зиничеве

Спасатели Ростовской области проводили в последний путь трагически погибшего главу МЧС России Евгения Зиничева. В пожарных частях донского региона 10 сентября включили сирены и почтили память главного спасателя страны минутой молчания.Евгений Зиничев скончался 8 сентября во время учений в Норильске Красноярского края. На водопаде Китабо-Орон на плато Путорана оператор Александр Мельник оступился на краю обрыва. Зиничев схватил его, но удержать не смог - в итоге оба сорвались вниз и погибли.Церемония прощания прошла в Москве в национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС, однако погибшего предадут земле на Северном кладбище в Санкт-Петербурге. Попрощаться с главой МЧС России пришли президент страны Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, экс-президент Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и другие чиновники.Зиничев был назначен главой МЧС в 2018 году. Во времена Советского Союза работал в КГБ, затем - в ФСБ. Президент РФ посмертно присвоил погибшему Евгению Зиничеву звание Героя России.