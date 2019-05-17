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Ростовчанка убила кувалдой своего мужа, который измывался над ней и детьми

Ростовчанка убила кувалдой своего мужа, который измывался над ней и детьми
Фото: Новости1777

В Ростове женщина убила своего мужа, который издевался над ней и детьми. Инцидент случился 19 мая в Октябрьском районе.

Известно, что 42-летний мужчина измывался над семьёй. Он избивал отпрысков и 41-летнюю супругу, даже угрожал убийством ей и родственникам. Об этом сообщает собственный источник Rostov.ru.

В воскресенье произошёл очередной конфликт. В ходе него женщина схватила кувалду и несколько раз ударила ею мужа. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - отметила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.

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