Ростовчанка обнаружила в своей машине двух подростков, потерявшихся на Кубани



В Ростове женщина обнаружила, что в её машине сидят два подростка, потерявшиеся в Краснодарском крае. Мальчиков вернули домой 27 февраля.



В тот день по Железнодорожному району патрулировали два сотрудника Росгвардии. В какой-то момент к ним подошла женщина и рассказала, что в её автомобиле находятся два неизвестных ей ребёнка. После беседы с мальчиками выяснилось, что они наткнулись на открытую машину и сели в неё погреться.



- Правоохранители проверили имена подростков по базе данных и выяснили, что они находятся в федеральном розыске, - отметили в пресс-службе Росгвардии.



Они проживали в Краснодарском крае и сбежали из дома. Сейчас ребята переданы в районное подразделение по делам несовершеннолетних.