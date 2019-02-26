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Ростовчанка обнаружила в своей машине двух подростков, потерявшихся на Кубани

Ростовчанка обнаружила в своей машине двух подростков, потерявшихся на Кубани
В Ростове женщина обнаружила, что в её машине сидят два подростка, потерявшиеся в Краснодарском крае. Мальчиков вернули домой 27 февраля.

В тот день по Железнодорожному району патрулировали два сотрудника Росгвардии. В какой-то момент к ним подошла женщина и рассказала, что в её автомобиле находятся два неизвестных ей ребёнка. После беседы с мальчиками выяснилось, что они наткнулись на открытую машину и сели в неё погреться.

- Правоохранители проверили имена подростков по базе данных и выяснили, что они находятся в федеральном розыске, - отметили в пресс-службе Росгвардии.

Они проживали в Краснодарском крае и сбежали из дома. Сейчас ребята переданы в районное подразделение по делам несовершеннолетних.

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