Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Ростовчанин вместе со спутницей ограбили таксиста

Ростовчанин вместе со спутницей ограбили таксиста
Фото: news-chuvashia.ru
Житель Ростова-на-Дону вместе со своей спутницей задержаны по подозрению в нападении на таксиста. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области 11 апреля.

По данным полиции, ночью 8 апреля 38-летний ростовчанин и его 35-летняя подруга остановили такси в Октябрьском районе города. Когда они прибыли по указанному адресу на безлюдную улицу, ростовчанин попытался накинуть на шею водителя верёвку. Но таксисту удалось вырваться и сбежать.

Пассажиры забрали телефон, деньги и другие вещи водителя, после чего скрылись с места преступления.
- В настоящее время подозреваемые в нападении задержаны, - сообщили в донском главке. - Полицейские изъяли похищенное имущество и вернули владельцу.

В отношении мужчины и женщины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Оба заключены под стражу.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.