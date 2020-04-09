Ростовчанин вместе со спутницей ограбили таксиста

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Житель Ростова-на-Дону вместе со своей спутницей задержаны по подозрению в нападении на таксиста. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области 11 апреля.По данным полиции, ночью 8 апреля 38-летний ростовчанин и его 35-летняя подруга остановили такси в Октябрьском районе города. Когда они прибыли по указанному адресу на безлюдную улицу, ростовчанин попытался накинуть на шею водителя верёвку. Но таксисту удалось вырваться и сбежать.Пассажиры забрали телефон, деньги и другие вещи водителя, после чего скрылись с места преступления.В отношении мужчины и женщины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Оба заключены под стражу.