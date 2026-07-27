Ростовчанин с дочкой чудом выжил во время урагана, но потерял автомобиль

Фото: Дондей

Ростов-на-Дону пережил мощный удар стихии: в минувшие выходные на город обрушились ливень и ураганный ветер. В результате разгула стихии погиб один человек, еще несколько жителей Ростова получили травмы; некоторым же удалось избежать беды буквально чудом.Одним из таких случаев стала история семьи из дома на улице Ульяновской, 18.Андрей К. планировал отвезти дочку к подруге в район Западного. Они уже сидели в автомобиле, но какое-то внутреннее чувство заставило мужчину вернуться домой. Буквально через мгновение на его Kia Carnival рухнуло огромное дерево — машина оказалась полностью раздавлена, превратившись в груду металла.«Мы только переступили порог, как услышали громкий удар. Я обернулся и увидел, что от машины не осталось ничего. А ведь в ней должны были находиться мы с дочкой», — вспоминает Андрей в материале Donday.Для семьи потеря автомобиля — не просто бытовая неприятность. Раньше Андрей работал менеджером, но лишился работы, а машина оставалась для него главным способом заработка, позволявшим содержать родных. Сейчас мужчина пытается добиться компенсации за нанесённый ущерб.Падение дерева принесло урон и самому дому: ствол повредил входную группу и козырёк крыши. Из-за этого жильцы не могут попасть в свои квартиры уже вторые сутки.Примечательно, что проблема была известна заранее. Несколько лет назад жители обращались к дендрологам с просьбой обратить внимание на опасное дерево. Специалисты тогда уверенно заявили, что оно простоит ещё несколько лет. Прогноз оправдался своеобразно: 25 июля дерево рухнуло, едва не став причиной гибели двух человек, а заодно повредив дом и оборвав линии электропередачи.Местные жители обеспокоены и дальнейшей ситуацией. По словам ростовчанки Ирины, рядом стоит точно такое же гнилое дерево — его высота достигает примерно 30 метров. «Теперь будем ждать, когда оно тоже рухнет? При этом на улице Семашко регулярно вырубают совершенно здоровые деревья», — возмущается женщина.По данным на 27 июля, дерево по-прежнему лежит на раздавленном автомобиле, а коммунальные службы до сих пор не приступили к устранению последствий происшествия.