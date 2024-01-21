Ростовчанин ранил из пистолета ребенка на свадьбе друга в Карачаево-Черкессии

Фото: Rostov.ru.

Парень из Ростова приехал на свадьбу к другу и ранил 7-летнюю девочку. ЧП случилось 19 января в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесской Республики.Горожанин в ходе торжества в селе Важное решил пальнуть в воздух из травматического оружия. Одна из пуль рикошетом попала в ребенка. Девочку доставили в больницу с огнестрельным ранением плеча. К счастью, органы не были задеты. Несовершеннолетней оказали медпомощь и отпустили домой.Тем временем правоохранители доставили нарушителя в отдел полиции. Они изъяли две гильзы, патроны и пистолет. В МВД по Карачаево-Черкесской Республике уточнили, что 24-летний парень носил с собой оружие на законных основаниях.В отношении ростовчанина составили административный протокол по статье «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах». Ему грозят штраф до 50 тысяч рублей и конфискация пистолета и патронов.