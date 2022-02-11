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Ростовчанин пострадал при пожаре в гараже

Ростовчанин пострадал при пожаре в гараже
В Ростове 55-летний мужчина пострадал при пожаре в гараже, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области. С отравлением продуктами горения его доставили в больницу.

Происшествие случилось на улице Круговой, 10 в ночь на 12 февраля. Помещение загорелось около полуночи из-за короткого замыкания электропроводки. Хозяин помещения, которое находится на территории его домовладения, тут же вызвал пожарных и пытался своими силами потушить огонь.

Когда на место прибыли 12 спасателей на двух единицах техники, пламя уже охватило практически все помещение – порядка 11 квадратов. На его полную ликвидацию ушло около получаса.
Фото: МЧС РФ
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