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Ростовчанин пострадал от рук хулиганов

Ростовчанин пострадал от рук хулиганов
В Ростове-на-Дону хулиганы напали на 34-летнего мужчину. Происшествие случилось в ночь на 14 августа на улице Тульской.

По информации источника Rostov.ru, группа мужчин набросилась на Сергея Т., когда он шел домой от друзей. Из-за чего между представителями сильного пола произошел конфликт, пока не известно. Однако в этой стычке Сергею серьезно досталось.

Мужчина получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и был доставлен в ГБСМП, в отделение сочетанной травмы.

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