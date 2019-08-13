Ростовчанин пострадал от рук хулиганов



В Ростове-на-Дону хулиганы напали на 34-летнего мужчину. Происшествие случилось в ночь на 14 августа на улице Тульской.



По информации источника Rostov.ru, группа мужчин набросилась на Сергея Т., когда он шел домой от друзей. Из-за чего между представителями сильного пола произошел конфликт, пока не известно. Однако в этой стычке Сергею серьезно досталось.



Мужчина получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и был доставлен в ГБСМП, в отделение сочетанной травмы.