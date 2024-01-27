Ростовчанин получил семь лет строгого режима за убийство мужчины из-за кошки

Фото: DonDay

Мужчина из Ростова-на-Дону был приговорен к серьезному сроку за убийство своего знакомого. И все из-за кошки. Максима Малицкого осудили по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", решение было принято в декабре 2023 года.Трагедия случилась в июле 2023 года, когда Максим отвез свою кошку в клинику для проведения обязательных прививок. В это время его знакомая позвонила ему, но он пропустил звонок и был вынужден перезвонить. Женщина попросила Максима привезти ей пачку сигарет, и он согласился. Прибыв на место, он оказался впутанным в неприятности. Его знакомая была с пьяной компанией и пригласила Максима присоединиться. Хотя он не был в восторге от этой идеи, но решил остаться.В какой-то момент друг женщины начал обвинять Максима в том, что он должен ей деньги. Однако Малицкий отрицал это, сказав, что он только свел ее с другим мужчиной, который купил у нее телевизор и не выплатил оговоренную сумму.Не успев договорить, Максим получил удар в лицо. В результате его кошка, которая сидела у него на руках, испугалась и убежала. Это распалило гнев Максима, и началась драка. После некоторого времени оба успокоились, и Малицкий обещал вернуть деньги своей знакомой. Однако в это время он обнаружил, что его кошка исчезла. Новый знакомый сказал, что кошка останется у них в заложниках до возвращения долга.Это стало последней каплей для Максима. Разозлившись, он налетел на мужчину. Максим схватил нож со стола и нанес более пятнадцати ударов по всему телу своему противнику.Вскоре потасовка прекратилась, и окровавленный мужчина попытался скрыться. Однако на улице ему стало совсем плохо, и прохожие вызвали скорую помощь. Но усилия медиков оказались тщетными, и мужчина скончался.Вскоре Максим был арестован, и судебным решением, вынесенным Советским районным судом Ростова, его признали виновным в убийстве и присудили ему семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в силу.