Ростовчанин погиб под колесами пассажирского поезда под Новочеркасском
На железнодорожном перегоне между станциями Новочеркасск и Александровка произошла смертельная трагедия. Пассажирский поезд насмерть сбил 25-летнего молодого человека. Инцидент случился около шести часов вечера 23 июня.
По информации Управления на транспорте МВД России по СКФО, предварительно установлено, что погибший нарушил правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Погибшим оказался 25-летний ростовчанин.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств происшествия.