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Ростовчане заметили черный столб дыма в районе Новочеркасского шоссе

Ростовчане заметили черный столб дыма в районе Новочеркасского шоссе
Ростовчане заметили черный столб дыма в районе Новочеркасского шоссе. О пожаре сообщили 14 июля около 12:00.

По данным регионального ГУ МЧС, горит мусор на площади 70 квадратных метров.

На месте работают пожарные.
Фото: соцсети
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