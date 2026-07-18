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Ростовчане сообщают о скоплении пожарных машин на рынке Темернике

Ростовчане сообщают о скоплении пожарных машин на рынке Темернике
В Ростове на рынке Темерник днем 18 июля очевидцы заметили большое количество пожарных машин.

Несколько пожарных автомобилей были замечены в районе улицы Лелюшенко. Причины их присутствия пока не ясны.

Подробности инцидента выясняются.
Фото: соцсети
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