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Ростовчане сообщают о крупном пожаре за городом

Ростовчане сообщают о крупном пожаре за городом
Ростовчане сообщают о крупном пожаре за городом. Об инциденте рассказали очевидцы 28 июля.

Столб дыма появился за Батайском в направлении Азова. Пока подробности происшествия неизвестны. Обстоятельства уточняются.
Фото: соцсети
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