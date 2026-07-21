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Ростовчане сообщают о громком звуке взрыва 21 июля

Ростовчане сообщают о громком звуке взрыва 21 июля
Ночью 21 июля жители Ростова‑на‑Дону услышали громкий звук, похожий на взрыв. О нём сообщили из разных районов города — Западного, Центрального, Северного и других.

Резкий грохот разбудил многих горожан: люди в испуге вскочили с постелей, у ряда автовладельцев сработала сигнализация, во дворах громко лаяли собаки.

Сообщения о звуке активно обсуждают в социальных сетях. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

Стоит отметить, что ранее в Ростовской области обьявили предупреждение о беспилотной опасности.
Фото: Ростов ру.
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