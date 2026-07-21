Ростовчане сообщают о громком звуке взрыва 21 июля

Фото: Ростов ру.

Ночью 21 июля жители Ростова‑на‑Дону услышали громкий звук, похожий на взрыв. О нём сообщили из разных районов города — Западного, Центрального, Северного и других.Резкий грохот разбудил многих горожан: люди в испуге вскочили с постелей, у ряда автовладельцев сработала сигнализация, во дворах громко лаяли собаки.Сообщения о звуке активно обсуждают в социальных сетях. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.Стоит отметить, что ранее в Ростовской области обьявили предупреждение о беспилотной опасности.