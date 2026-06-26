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Ростовчане публикуют кадры поваленных деревьев Военведе

Ростовчане публикуют кадры поваленных деревьев Военведе
Вечером 26 июня Ростов-на-Дону продолжает штормить. Сильный ветер и ливень привели к новым разрушениям: очевидцы в соцсетях делятся кадрами с последствиями непогоды в районе Военведа.

Мощные порывы ветра валят деревья прямо на проезжую часть. Так, на улице Дачной ствол упавшего дерева полностью перекрыл движение, а еще одно дерево рухнуло на улице Оганова. Из-за ливня видимость на дорогах критически низкая, а потоки воды буквально сносят машины и пешеходов.

Ситуация на дорогах осложнилась до предела: «адские» заторы сковали улицы Дачную, Таганрогскую, Вавилова, Оганова и Королева.
В связи с опасной обстановкой жителям города рекомендуют воздержаться от поездок и по возможности не выходить из дома.
Фото: Donday
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