Ростовчане публикуют кадры поваленных деревьев Военведе

Фото: Donday

Вечером 26 июня Ростов-на-Дону продолжает штормить. Сильный ветер и ливень привели к новым разрушениям: очевидцы в соцсетях делятся кадрами с последствиями непогоды в районе Военведа.Мощные порывы ветра валят деревья прямо на проезжую часть. Так, на улице Дачной ствол упавшего дерева полностью перекрыл движение, а еще одно дерево рухнуло на улице Оганова. Из-за ливня видимость на дорогах критически низкая, а потоки воды буквально сносят машины и пешеходов.Ситуация на дорогах осложнилась до предела: «адские» заторы сковали улицы Дачную, Таганрогскую, Вавилова, Оганова и Королева.В связи с опасной обстановкой жителям города рекомендуют воздержаться от поездок и по возможности не выходить из дома.