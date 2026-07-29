Ростовчанам, чьи дома повредились при воздушной атаке, предоставят маневренное жилье

Александр Скрябин

Жителям Ростова-на-Дону, чьи дома повредились при воздушной атаке, предоставят маневренное жилье.Жильцы многоквартирного дома, пострадавшего в результате беспилотной атаки, встретились с главой города Александром Скрябиным.По оценке экспертов, часть квартир, на которые пришёлся основной удар, придётся расселить на время ремонта. Жителям предоставят жилье в маневренном фонде. Для остальных жильцов возвращение в свои квартиры возможно — но только после того, как будут восстановлены коммунальные ресурсы.Чтобы держать людей в курсе всех событий, администрация Пролетарского района создала домовой чат.