Родителей полуторагодовалой девочки ищут в Ростовской области

В Ростовской области разыскивают родителей полуторагодовалой девочки. Коляску с малышкой обнаружили в полночь 22 августа у дома №37 по улице Пискарева в Левобережном районе Воронежа.Русая, темноглазая девочка была одета в розовую кофточку в белый горох и белые штаны в черную точку. Она уже почти две недели находится в городской детской больнице.По факту обнаружения ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Следователи допрашивают свидетелей, устанавливают причины и условия совершения преступления.