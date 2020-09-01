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Родителей полуторагодовалой девочки ищут в Ростовской области

Родителей полуторагодовалой девочки ищут в Ростовской области
В Ростовской области разыскивают родителей полуторагодовалой девочки. Коляску с малышкой обнаружили в полночь 22 августа у дома №37 по улице Пискарева в Левобережном районе Воронежа.

Русая, темноглазая девочка была одета в розовую кофточку в белый горох и белые штаны в черную точку. Она уже почти две недели находится в городской детской больнице.

По факту обнаружения ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Следователи допрашивают свидетелей, устанавливают причины и условия совершения преступления.

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