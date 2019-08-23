Рецидивиста, убившего мужчину ради денег и выпивки, заключили под стражу в Ростовской области



Фото: vyatka-grad.ru



В Ростовской области заключили под стражу 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве и грабеже. Меру пресечения в отношении задержанного избрали 24 августа.



Тело потерпевшего обнаружили 19 августа в Волгодонске на улице Ленина. Установлено, что за день до этого к 57-летнему хозяину квартиры пришёл мужчина. Он сказал, что хочет занять у него денег. Когда подозреваемый узнал, где лежат средства, он несколько раз ударил мужчину по голове рукояткой пневматического пистолета. Затем он нанёс ему колото-резаное ранение шеи. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.



Злоумышленник вынес из квартиры 60 тысяч рублей, а также две бутылки спиртного. Со своей добычей он покинул место преступления.

Правоохранители задержали его 22 августа. Спустя два дня подозреваемого заключили под стражу. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.



- Расследование уголовного дела продолжается, - добавила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.



Все обстоятельства уточняются.