Разбивший голову Сергей Гармаш улетел из Ростова сразу после наложения швов



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Травмой головы завершились гастроли известного актёра Сергея Гармаша в Ростовскую область. Инцидент произошёл, когда 61-летний артист прибыл в ростовский аэропорт, чтобы вернуться в Москву.



По информации источника, ночью 20 августа выходя из такси, Гармаш упал и сильно ударился затылком. Рана оказалась серьёзной, мужчине понадобилась помощь медиков. Актёра на скорой доставили в ближайшую больницу - БСМП Новочеркасска.

- Врачи наложили пострадавшему три шва, - добавил источник, - после чего он сразу покинул медучреждение, отказавшись от дальнейшей госпитализации.



Из больницы артист направился в аэропорт, откуда вскоре вылетел в столицу. Источник отметил, что от пациента пахло алкоголем.



Добавим, что Ростовскую область Сергей Гармаш посещал в рамках международного театрального фестиваля «На родине А. П. Чехова». В Таганроге артист театра и кино провёл творческий вечер «Всякому безобразию есть свое приличие». Фестиваль проходил в течение пяти дней, с 17 по 22 сентября.