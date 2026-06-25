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Ракетную опасность объявили вечером 25 июня в Ростовской области

Ракетную опасность объявили вечером 25 июня в Ростовской области
В Ростовской области вечером 25 июня была объявлена ракетная опасность. Оповещение пришло около пяти часов вечера от РСЧС.

Ракетная опасность — это официальный сигнал гражданской обороны, предупреждающий о непосредственной угрозе удара ракетами или другими средствами поражения с воздуха.

Во время данного режима необходимо найти укрытие: зайдите в ближайшее капитальное здание, подземный переход или паркинг. Оставаться на открытом пространстве или прятаться в автомобиле, остановках и легких постройках опасно.

Дополнение.

Ракетную опасность в донском регионе сняли спустя почти час, в 18:02. 
Фото: Donday
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