Ракетную опасность объявили вечером 25 июня в Ростовской области

Фото: Donday

В Ростовской области вечером 25 июня была объявлена ракетная опасность. Оповещение пришло около пяти часов вечера от РСЧС.Ракетная опасность — это официальный сигнал гражданской обороны, предупреждающий о непосредственной угрозе удара ракетами или другими средствами поражения с воздуха.Во время данного режима необходимо найти укрытие: зайдите в ближайшее капитальное здание, подземный переход или паркинг. Оставаться на открытом пространстве или прятаться в автомобиле, остановках и легких постройках опасно.Дополнение.Ракетную опасность в донском регионе сняли спустя почти час, в 18:02.