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Ракетную и беспилотную атаки отразили в пяти муниципалитетах Ростовской области

Ракетную и беспилотную атаки отразили в пяти муниципалитетах Ростовской области
В пяти муниципалитетах Ростовской области ночью 5 июля отразили ракетную и беспилотную атаки. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Дежурные средства ПВО сработали в Ростове-на-Дону, а также в Родионово-Несветайском, Заветинском, Октябрьском сельском и Мясниковском районах.

К сожалению, без последствий на земле не обошлось. В Советском районе Ростова из-за падения обломков БПЛА оказалось повреждено остекление здания заведения общепита.

- Пострадавших нет. Возгорания не было. Информация будет уточняться, - добавил Юрий Слюсарь.
Фото: Дондей
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