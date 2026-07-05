Ракетную и беспилотную атаки отразили в пяти муниципалитетах Ростовской области

- Пострадавших нет. Возгорания не было. Информация будет уточняться, - добавил Юрий Слюсарь.

Фото: Дондей

В пяти муниципалитетах Ростовской области ночью 5 июля отразили ракетную и беспилотную атаки. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Дежурные средства ПВО сработали в Ростове-на-Дону, а также в Родионово-Несветайском, Заветинском, Октябрьском сельском и Мясниковском районах.К сожалению, без последствий на земле не обошлось. В Советском районе Ростова из-за падения обломков БПЛА оказалось повреждено остекление здания заведения общепита.