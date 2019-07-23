Ради 600 рублей ростовчанин ударил пенсионерку электрошокером



Житель Ростова ради наживы ударил свою знакомую электрошокером. Он напал на пенсионерку, чтобы украсть у неё 600 рублей.



Потерпевшая знала 44-летнего подозреваемого, так как он часто помогал ей по дому. Она проживает в Кировском районе Ростова, и 24 июля знакомый, как всегда, пришёл к ней. Ни о чём не подозревая, женщина открыла ему дверь и впустила в дом. Неожиданно мужчина достал электрошокер и ударил им пенсионерку. Когда та упала, он достал из её кошелька 600 рублей и скрылся.



Придя в себя, хозяйка квартиры позвонила в полицию и дала правоохранителям приметы злоумышленника. Патрульные заметили его на одной из улиц и задержали. Украденные деньги он на тот момент уже потратил.



- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о разбое, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.