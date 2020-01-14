Просили водителей о помощи: при ДТП в Ростовской области один пешеход погиб, один пострадал



В результате ДТП в Ростовской области один человек погиб, один пострадал. Происшествие случилось в Волгодонском районе 15 января около 17:30.



Вдоль дороги Титов – Платов шли 34-летний и 26-летний парни. Они пытались остановить проезжающие автомобили и попросить водителей о помощи. Мужчина за рулём «ВАЗ-2107» не заметил их вовремя и сбил. Одного пешехода отбросило под колёса «Форда Транзит». Он получил травмы несовместимые с жизнью и скончался до приезда медиков.



По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 26-летний парень получил травмы. Его доставили в больницу.