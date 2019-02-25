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Пропавшую в Ростове первоклассницу нашли живой

Пропавшую в Ростове первоклассницу нашли живой
Пропавшая в Ростове ученица первого класса найдена живой. Семилетняя Арсения 26 февраля не вернулась домой после занятий в школе.

Когда школьница не пришла вовремя, обеспокоенные родители забили тревогу. Они бросили клич в социальных сетях с просьбой помочь найти Арсению.

Жители микрорайона Левенцовка оказались небезразличны и предложили помощь в поисках девочки. Они собрались возле местной хоккейной площадки и планировали пройтись по району и опросить местных жителей.

Не прошло и несколько часов, как Арсению нашли. Она вместе с подругой гуляла в одном из торговых центров города, а родителей не предупредила об этом.

Сейчас с первоклассницей все в порядке. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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