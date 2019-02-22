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Пропавшую семилетнюю дочь ищут родители на Левенцовке в Ростове

Пропавшую семилетнюю дочь ищут родители на Левенцовке в Ростове
В Ростове на Левенцовке родители ищут пропавшую семилетнюю дочь. Первоклассница Арсения не вернулась домой после занятий в школе 26 февраля.

Когда школьница не пришла домой, родители забили тревогу. Они бросили клич в социальных сетях с просьбой помочь в поисках.

Жители Левенцовки решили вместе выйти на поиски. Они собрались возле местной хоккейной площадки и стали осматривать окрестности.

Арсения была в день исчезновения одета в синий пуховик и зеленую шапку. Если вам знакомо лицо на фото или вы могли видеть Арсению на улице или в торговом центре, просьба позвонить по номеру: 8-906-426-40-00 (Ирина, мама Арсении).

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