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Пропавшую жительницу Липецка разыскивают в Ростовской области

Пропавшую жительницу Липецка разыскивают в Ростовской области
Девушку, пропавшую в Липецке, ищут в Ростовской области. Алёна Мартынова не выходит на связь с родными с 3 августа. В тот день около 13 часов она вышла из дома и не вернулась обратно. Родные 24-летней Алёны предполагают, что она могла направиться в Донской регион. В поисковом отряде «Лиза Алерт» добавили, что она нуждается в медицинской помощи.

Девушка худая, её рост — 165 сантиметров. У Мартыновой светлые волосы и короткая стрижка. Из дома она вышла в чёрных укороченных штанах, чёрной джинсовой куртке и белых сандалиях. Неравнодушных просят принять участие в поисках.

Если вы знаете, где может находиться Алёна Мартынова, сообщите по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

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