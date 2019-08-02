Пропавшую жительницу Липецка разыскивают в Ростовской области



Девушку, пропавшую в Липецке, ищут в Ростовской области. Алёна Мартынова не выходит на связь с родными с 3 августа. В тот день около 13 часов она вышла из дома и не вернулась обратно. Родные 24-летней Алёны предполагают, что она могла направиться в Донской регион. В поисковом отряде «Лиза Алерт» добавили, что она нуждается в медицинской помощи.



Девушка худая, её рост — 165 сантиметров. У Мартыновой светлые волосы и короткая стрижка. Из дома она вышла в чёрных укороченных штанах, чёрной джинсовой куртке и белых сандалиях. Неравнодушных просят принять участие в поисках.



Если вы знаете, где может находиться Алёна Мартынова, сообщите по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.