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Пропавшую в Краснодаре 15-летнюю девочку ищут в Ростовской области

Пропавшую в Краснодаре 15-летнюю девочку ищут в Ростовской области
Девочку, пропавшую в Краснодаре, разыскивают в Ростовской области. О 15-летней Светлане Марченко нет вестей с 14 сентября. В тот день она вышла из дома на улице Леваневского и не вернулась обратно. Сначала к поискам подключились члены кубанского поискового отряда, сейчас Свету ищут и донские добровольцы.

Рост Марченко — 164 сантиметра, телосложение худощавое. У девочки светло-русые волосы и серо-зелёные глаза. Она была одета белую блузку, юбку в сине-серую клетку, на ногах — светло-серые кроссовки. При себе имеет бирюзовый рюкзак.

Если вы знаете, где находится Светлана Марченко, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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