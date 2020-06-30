Пропавшую в Белгороде маму с младенцем разыскивают в Ростовской области

В Ростовской области разыскивают молодую маму с младенцем, пропавших в Белгороде. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».По информации поисковиков, 34-летняя Наталья Михайлова пропала вместе с полуторамесячным сыном Данилом. Мама с ребёнком ушла из дома в Белгороде 30 июня около 15 часов.Волонтёры распространили ориентировки с приметами пропавшей. Рост женщины - около 155 сантиметров, телосложение худощавое. У неё длинные рыжие волосы и голубые глаза. На лице есть веснушки.В день пропажи Наталья была одета в тёмно-синюю длинную юбку, чёрную футболку с рисунком. На ногах – белые с голубым мокасины.Сообщается, что женщина может находиться в Ростовской области. Всех, кто знает, где Наталья Михайлова с малышом или видел её, просят сообщить на горячую линию отряда по телефону: 8-800-700-54-52 или в полицию: 02, 102.