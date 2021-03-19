Пропавшую на Дону 39-летнюю женщину убили и бросили тело в реку
Пропавшую жительницу Сальска убили, а тело сбросили в реку. Подробности гибели Ирины Дуванской сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.
По информации портала, на теле женщины были найдены следы насильственной смерти. Ее тело обнаружили в водоеме недалеко от дамбы. После этого было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Дончанку уже похоронили у нее остался 15-летний сын.
Напомним, Ирину искали более трех месяцев. Она без вести пропала в конце декабря 2020. Женщина вышла с работы и не вернулась домой.