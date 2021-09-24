Пропавший под Ростовом 39-летний мужчина найден повешенным
Нашли мертвым пропавшего под Ростовом 39-летнего мужчину. О местонахождении Никиты Вельмоги из хутора Ленинаван не было информации больше недели.
Как стало известно Rostov.ru, тело Никиты нашли в нескольких метрах от дома. На шее были обнаружены следы удушья. На место вызвали медиков, которые констатировали смерть мужчины от асфиксии. Рядом с трупом нашли деревянную лозу.
- На место выезжала следственно-оперативная группа, - сообщил источник. - В обстоятельствах смерти разбираются сотрудники правоохранительных органов.