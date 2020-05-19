Пропавшего в Забайкальском крае парня разыскивают в Ростовской области

В Ростовской области разыскивают молодого человека, пропавшего в Забайкальском крае. Ориентировка на розыск 21-летнего Сергея Шишкина появилась 21 мая.О парне нет вестей уже несколько месяцев. Он исчез в январе 2020 года. Сергей вышел из своего дома в селе Арчикой и до сих пор не вернулся. На связь с родственниками он не выходит. Розыском пропавшего занимается полиция. Так как прошло уже столько времени, есть вероятность, что он может находиться в любом регионе России.Рост Шишкина — 165-170 сантиметров, телосложение среднее. У него европейское лицо, карие глаза, короткие тёмные волосы. Когда его видели в последний раз, он был одет в чёрное спортивное трико с белыми лампасами, чёрный пуховик, чёрную вязаную шапку, на ногах — чёрные замшевые мокасины. Особая примета — татуировка на левом предплечье в виду надписи на латыни «SELVA ET SERVA» (спаси и сохрани).Всех, кто знает, где может находиться Сергей Шишкин, просят позвонить в полицию по номеру 102.