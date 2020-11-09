Пропавшего в Шахтах экс-сотрудника МВД нашли мертвым в больнице.В Шахтах бывшего сотрудника МВД Анатолия Беляева нашли мертвым в больнице. Об этом стало известно 11 ноября.По словам дочери пропавшего, ей позвонили сотрудники скорой помощи, узнавшие мужчину по ориентировке. Обстоятельства смерти Анатолия устанавливают соответствующие органы.Напомним, экс-сотрудник МВД пропал 6 ноября. В этот день неизвестные люди вскрыли его квартиру, избили мужчину и выгнали из дома. С тех пор Анатолий Беляев перестал выходить на связь.