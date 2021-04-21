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Пропавшего в Ростовской области пенсионера нашли повешенным

Пропавшего в Ростовской области пенсионера нашли повешенным
Пропавший в Ростовской области пенсионер найден мертвым. Об этом стало известно 23 апреля. Тело 82-летнего Шварта Экизова из села Чалтырь было найдено ровно спустя год со дня его исчезновения.

По данным портала DonDay.ru, труп пенсионера обнаружили местные жители в хуторе Мясникян на одной из заброшенных ферм. Спустя некоторое время на месте были правоохранители.

Сейчас специалисты выясняют обстоятельства и точную дату смерти пожилого дончанина.

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