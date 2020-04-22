Пропавшего в Московской области парня разыскивают на Дону

На Дону разыскивают молодого человека, пропавшего в Московской области. Родные уже больше месяца ищут 26-летнего Алексея Антипова.Парень пропал 22 марта в городе Одинцово. Всё это время он не выходит на связь с родными. Никто не знает, где он может находиться. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что Алексей мог направиться в любой регион страны, включая Ростовскую область.Рост пропавшего — 180 сантиметров, телосложение худощавое. У него русые волосы и голубые глаза.Молодой человек был одет в тёмную футболку с оранжевым рисунком, синие джинсы и чёрную куртку с капюшоном, на ногах — фиолетовые кроссовки. При себе имел чёрную сумку через плечо.Если вы знаете, где может находиться Алексей Антипов, сообщите по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.