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Пропавшего по дороге в Таганрог пенсионера нашли живым

Пропавшего по дороге в Таганрог пенсионера нашли живым

Пропавшего по дороге в Таганрог 79-летнего Георгия Леско нашли живым. Мужчина перестал выходить на связь с родными 13 февраля.

Живет Георгий в хуторе Гаевка Неклиновского района. В тот день утром он направился в Таганрог, но так и не добрался до приморского города. Обеспокоенные родственники обратились в полицию и к волонтерам.

Мужчину нашли живым спустя примерно два дня поисков. Где он был и почему не выходил на связь с родными, пока не известно.
Фото: Лиза Алерт
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