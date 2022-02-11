Пропавшего по дороге в Таганрог пенсионера нашли живым
Пропавшего по дороге в Таганрог 79-летнего Георгия Леско нашли живым. Мужчина перестал выходить на связь с родными 13 февраля.
Живет Георгий в хуторе Гаевка Неклиновского района. В тот день утром он направился в Таганрог, но так и не добрался до приморского города. Обеспокоенные родственники обратились в полицию и к волонтерам.
Мужчину нашли живым спустя примерно два дня поисков. Где он был и почему не выходил на связь с родными, пока не известно.