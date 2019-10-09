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Пропавшая в Шахтах пенсионерка провела ночь на улице, получив сильное обморожение

Пропавшая в Шахтах пенсионерка провела ночь на улице, получив сильное обморожение
В Шахтах нашли живой пропавшую пожилую местную жительницу. 72-летняя Федосья Семеновна Ильина провела несколько дней в больнице.

Женщина пропала 4 октября. Она вышла на улицу в одном халате и без обуви. Передвигается пенсионерка, опираясь на палку. Когда родные обнаружили, что она ушла из дома, сразу забили тревогу и начали ее искать.

Через несколько дней пропавшую нашли в больнице. Как выяснилось, женщина отправилась в соседний посёлок Артём. Там она провела ночь на улице, после чего её подобрали врачи скорой помощи и доставили в больницу. Пенсионерка находилась в тяжёлом состоянии, у неё диагностировали сильное обморожение. Ночью, которую она провела на улице без обуви и верхней одежды, температура не поднималась выше 3 градусов, пишет DonDay Шахты.

По словам родственников, накануне пропажи невролог прописал шахтинке новый препарат. Вероятно, лекарство оказало своё воздействие на женщину. У неё появились провалы в памяти. История едва не закончилась трагедией.

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