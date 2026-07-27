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Прокуратура Ростовской контролирует ситуацию пострадавших при атаке БПЛА

Прокуратура Ростовской контролирует ситуацию пострадавших при атаке БПЛА
Прокуратура Ростовской области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Минувшей ночью донскую столицу атаковали беспилотные летательные аппараты. Повреждения получил многоквартирный дом в Пролетарском районе Ростова. Также зафиксированы разрушения в Ленинском и Железнодорожном районах. Двое человек погибли, еще пятеро пострадали.

Прокуратурой региона взято на контроль соблюдение прав пострадавших.

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи организована горячая линия: 8-863-210-55-99.
Фото: Дондей
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