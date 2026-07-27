Прокуратура Ростовской контролирует ситуацию пострадавших при атаке БПЛА
Прокуратура Ростовской области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Минувшей ночью донскую столицу атаковали беспилотные летательные аппараты. Повреждения получил многоквартирный дом в Пролетарском районе Ростова. Также зафиксированы разрушения в Ленинском и Железнодорожном районах. Двое человек погибли, еще пятеро пострадали.
Прокуратурой региона взято на контроль соблюдение прав пострадавших.
Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи организована горячая линия: 8-863-210-55-99.