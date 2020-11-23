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Припаркованный ВАЗ горел под Ростовом

Припаркованный ВАЗ горел под Ростовом
В Аксае произошло возгорание отечественной легковушки. ЧП случилось 24 ноября около 3:30 на улице Ленина, неподалеку от дома № 23.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, припаркованный «ВАЗ-2109» загорелся на площади три квадратных метра. Причина случившегося пока не известна. Владелец автомобиля, заметив полыхающую легковушку, сразу вызвал спасателей.

На месте работали четыре человека личного состава и одна единица техники. Они потушили горящую машину примерно к 4:00. В результате чрезвычайного происшествия пострадавших нет.

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