Припаркованный ВАЗ горел под Ростовом

В Аксае произошло возгорание отечественной легковушки. ЧП случилось 24 ноября около 3:30 на улице Ленина, неподалеку от дома № 23.По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, припаркованный «ВАЗ-2109» загорелся на площади три квадратных метра. Причина случившегося пока не известна. Владелец автомобиля, заметив полыхающую легковушку, сразу вызвал спасателей.На месте работали четыре человека личного состава и одна единица техники. Они потушили горящую машину примерно к 4:00. В результате чрезвычайного происшествия пострадавших нет.