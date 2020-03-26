При тушении загоревшегося камыша на левом берегу Дона погиб пожарный



Один из спасателей погиб при ликвидации пожара на левом берегу Дона. Происшествие случилось в районе улиц Чемордачка и Левобережная 28 марта.



В ходе тушения возгорания сухого камыша погиб один из сотрудников ГУ МЧС по Ростовской области. По факту гибели мужчины начал проверку следственный комитет Кировского района.



Следователем проводится осмотр тела спасателя и места происшествия. Все обстоятельства смерти пожарного будут установлены в ходе проверки.