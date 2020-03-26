Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

При тушении загоревшегося камыша на левом берегу Дона погиб пожарный

При тушении загоревшегося камыша на левом берегу Дона погиб пожарный
Один из спасателей погиб при ликвидации пожара на левом берегу Дона. Происшествие случилось в районе улиц Чемордачка и Левобережная 28 марта.

В ходе тушения возгорания сухого камыша погиб один из сотрудников ГУ МЧС по Ростовской области. По факту гибели мужчины начал проверку следственный комитет Кировского района.

Следователем проводится осмотр тела спасателя и места происшествия. Все обстоятельства смерти пожарного будут установлены в ходе проверки.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.