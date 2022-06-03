При раскопках в Ростовской области нашли уникальные артефакты

Фото: Комитет по охране ОКН Ростовской области

Археологи обнаружили уникальные артефакты при раскопках курганного комплекса в Ростовской области. Об этом 2 июня рассказал Комитет по охране ОКН. По информации муниципальных изданий, курган находится в хуторе Верхний Пиховкин Каменского района.Специалисты наткнулись на погребение молодой женщины. А в нем нашли гривну, металлические украшения, зеркало из бронзы и керамические изделия. Каким веком датированы находки, пока сказать сложно.В этом году археологам в Ростовской области особенно везет., что на днях они обнаружили в донской столицы пачку купюр 19 века.