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При раскопках в Ростовской области нашли уникальные артефакты

При раскопках в Ростовской области нашли уникальные артефакты
Археологи обнаружили уникальные артефакты при раскопках курганного комплекса в Ростовской области. Об этом 2 июня рассказал Комитет по охране ОКН. По информации муниципальных изданий, курган находится в хуторе Верхний Пиховкин Каменского района.

Специалисты наткнулись на погребение молодой женщины. А в нем нашли гривну, металлические украшения, зеркало из бронзы и керамические изделия. Каким веком датированы находки, пока сказать сложно.

В этом году археологам в Ростовской области особенно везет. Напомним, что на днях они обнаружили в донской столицы пачку купюр 19 века.
Фото: Комитет по охране ОКН Ростовской области
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